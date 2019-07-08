Грузинский телеканал «Рустави 2» прекратил вещание из-за брани в адрес Путина

Грузинский телеканал «Рустави 2», в эфире которого прозвучала нецензурная брань в адрес президента России Владимира Путина, приостановил свое вещание. Об этом заявил генеральный директор Ника Гварамия, сообщение опубликовано на сайте канала.
Гварамия рассказал, что сотрудники телеканала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих, которые вышли на митинг у здания компании. Он призвал министерство внутренних дел Грузии защитить журналистов. Телеканал будет готов возобновить вещание после того, как репортерам будет обеспечена безопасность.
Ранее «Рустави 2» выпустил заявление, в котором сказано, что слова телеведущего Георгия Габунии не отражают позицию телеканала. Компания принесла извинения за матерные высказывания журналиста в адрес Путина, однако отметила, что увольнять Габунию пока не будут. Телеканал выразил опасения в связи с позицией властей Грузии и посчитал это проявлением цензуры.
Президент страны Саломе Зурабишвили осудила выходку Габунии. Она заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего.
Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле».
Это спровоцировало акции протеста возле здания «Рустави 2». Митингующие скандируют «Грузия без Рустави 2» и кидают веники в сторону офиса телеканала. Они опасаются, что подобные заявления повредят отношениям между Россией и Грузией.