Грузины устроили митинг из-за брани в адрес Путина на местном телеканале

Жители Тбилиси устроили митинг возле офиса грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает издание «Sputnik Грузия».
У здания компании собралось около ста человек. Протестующие недовольны выходкой телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Они скандируют «Грузия без Рустави 2» и кидают веники в сторону офиса телеканала.
Издание отмечает, что митингующие ведут себя эмоционально. Они требуют, чтобы телеканал и ведущий принесли извинения.
Ранее президент страны Саломе Зурабишвили осудила выходку Габунии. Она заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего.
Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле».
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.