Один из крупнейших телеканалов Грузии заявил об угрозе штурма

Власти Грузии готовятся издать указ о штурме оппозиционного телеканала «Рустави 2». Об этом со ссылкой на свои источники в прямом эфире канала заявил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия.

«Два источника, среди них высокопоставленный чиновник правящей власти, сообщили нам, что ведется принятие решения о насильственном штурме телекомпании "Рустави 2" сегодня ночью. У этой идеи есть также противники», — пояснил глава компании.

Гварамия призвал правительство не осуществлять силовой захват «Рустави 2». Он полагает, что происходящее в стране за последние недели — «российский сценарий с соучастием грузинской власти», который реализуется с помощью бизнесмена и политика Бидзины Иванишвили.

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«Какой бы ни была причина вторжения сюда, что бы они не опубликовали, к примеру, тайные записи или что-то легитимное с одного взгляда, не смейте этого делать, так как это может вызвать неуправляемые процессы в стране, насилие на улицах, и конечно же — все это входит в интересы нашего главного врага — России», — высказался Гварамия.

Лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе назвал абсурдом сообщение о подготовке к штурму, передает РИА Новости

«Это заявление служит тому, чтобы поддержать дух протеста на митинге в Тбилиси. Никакая угроза никаким СМИ в Грузии не угрожает со стороны руководства. Рассказ Ники Гварамия полный абсурд и дезинформация», — заявил Талаквадзе.

По данным Международного республиканского института (IRI), «Рустави 2» занимает второе место по популярности среди телеканалов страны. Согласно данным опроса, которые были представлены в июне 2018 года, «Рустави 2» регулярно смотрят 72 процента опрошенных. За самый популярный канал, «Имеди», тогда высказались 76 процентов респондентов.

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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