Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

«Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, обострение ситуации в Тбилиси никак не должно повлиять на туристов и местное население. Президент отметила, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, однако это не помешало полутора миллионам россиян посетить страну.

Зурабишвили подчеркнула, что Грузия будет пытаться решить конфликт мирными способами. Она считает, что страна должна ориентироваться на Евросоюз и добиваться объединения грузинских территорий.

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