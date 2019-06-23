Захарова ответила президенту Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о российских туристах. Соответствующий пост дипломат опубликовала на своей странице в Facebook.

В ответ на цитату о том, что «туристы из России должны приезжать в Грузию, так как ее любят», Захарова уточнила: «Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?».

В заключение Захарова написала, что «если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего НЕ ДОЛЖЕН».

22 июня Зурабишвили призвала туристов из России не отказываться от поездок в страну, несмотря на прекращение прямого авиасообщения между государствами. В действительности фраза Зурабашвили звучала как «туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию».

Грузинские и российские авиакомпании не смогут совершать прямые перелеты из-за запрета, который будет действовать с 8 июля по указу президента Владимира Путина.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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