Грузия обойдет запрет на перелеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways предложит российским туристам альтернативный маршрут перелета из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией, который начнет действовать 8 июля. Об этом перевозчик сообщил в Facebook.

Авиакомпания введет для пассажиров из России специальный транзитный рейс через Армению. Самолеты будут летать по маршруту Тбилиси — Ереван — Москва.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что из-за запрета поток туристов из России в Грузию сократится на 60-70 процентов. Все россияне, которые захотят досрочно покинуть страну, получат такую возможность.

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21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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