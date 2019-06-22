В Грузии указ Путина назвали наказанием

Запрет российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию — это попытка наказать грузинский народ, считает один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Леван Бердзенишвили. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Он пояснил, что отсутствие миллионов туристов из России окажет влияние на экономику страны. «Но это будет временным явлением, так как российских туристов очень скоро заменят туристы других, причем более платежеспособных, стран», — добавил политик.

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Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также российский лидер поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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