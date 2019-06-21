Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Об этом говорится в подписанном им указе «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия запрета отказаться от продажи путевок в охваченную беспорядками республику.

Тем же указом Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что указ Путина приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля, поскольку к этому времени завершится большинство туров в эту страну. По его словам, данный указ является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси.

Ранее 21 июня Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (Ростуризм) рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Грузию.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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