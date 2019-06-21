Продажу туров в Грузию приостановят

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (Ростуризм) рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Грузию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Туроператорам и турагентам посоветовали приостановить реализацию как туристских продуктов, так и отдельных туристских услуг в Грузию временно — до нормализации политической обстановки в этой стране.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал российским путешественникам воздержаться от поездок в Грузию до стабилизации политической ситуации. Чиновник попросил россиян не рисковать и не посещать Тбилиси, пока «грузинские власти не урегулируют ситуацию», поскольку в ближайшее время обстановка в столице Грузии может быть накалена.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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