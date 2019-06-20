Полиция применила силу против протестующих в Грузии

Грузинская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против митингующих в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi.

Отмечается, что после начала стрельбы граждане начали покидать территорию, где происходят протесты.

Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. На опубликованных кадрах видно, как полиция пыталась сдержать протестующих. Несмотря на это, толпа продолжала штурмовать здание и кидать в полицейских мусор.

До этого протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Он возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, однако заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.

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