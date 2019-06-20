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Стало известно о первых пострадавших на митинге в Грузии

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Среди находившихся у здания грузинского парламента в Тбилиси есть несколько десятков раненых. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

По предварительным данным, травмы и ранения получили десятки человек с обеих сторон. «Много пострадавших, происходит драка», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что на месте работают машины скорой помощи. Минздрав Грузии сообщил о 16 пострадавших — все они были госпитализированы.

В частности, пострадал журналист грузинского Первого канала — в него попала одна из резиновых пуль, которыми спецназ начал разгонять протестующих. Известно также еще о нескольких раненых сотрудников других изданий.

Ранее стало известно, что полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против митингующих в Тбилиси. После этого грузинская оппозиция стала покидать улицу.

20 июня протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, возглавлявшего российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Затем участники акции протеста направились к зданию парламента и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Вечером грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице.

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Предыстория: Полиция применила силу против протестующих в Грузии
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