Глава МВД Грузии согласился уйти в отставку

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — приводит его слова агентство. Кроме того, он призвал протестующих подчиниться полиции.

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Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. На опубликованных кадрах видно, как полиция пыталась сдержать протестующих. Несмотря на это, толпа продолжала штурмовать здание и кидать в полицейских мусор.

До этого протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Он возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, однако заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

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