Появилось видео штурма парламента в Грузии

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал видео штурма парламента в Тбилиси, который устроили участники митинга за отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

На кадрах видно, как полиция пытается сдержать протестующих. Несмотря на это, толпа продолжает штурмовать здание и кидает в полицейских мусор.

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Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. До этого протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Он возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, однако заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.

Кроме того, участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. Сам Кобахидзе заявил, что немедленно бы отреагировал на случившееся с Гавриловым, если бы находился в стране.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

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