Президент Грузии отказалась сближаться с Россией на почве религии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность сближения Грузии с Россией на почве единой религии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Какой православный союз может существовать с той страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, христианскими правилами», — считает грузинский лидер.

Также Зурабишвили обвинила Россию в использовании религии для достижения политических целей, не уточнив, однако, какие именно инциденты она имеет в виду.

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Ранее стало известно, что посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул проходящее в Тбилиси выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского дипломата Сергея Гаврилова в знак протеста. Долгов обвинил Россию в «оккупации» части украинской территории и ведении «агрессивной войны» против Украины. «Христианская религия и церковь — это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев», — добавил он.

Саломе Зурабишвили, в 2000-х возглавлявшая МИД Грузии, заняла президентский пост в декабре 2018 года. На выборах она выступала независимым внепартийным кандидатом, однако руководство правящей партии «Грузинская мечта» неоднократно признавало, что оказывало ей поддержку. После победы на выборах политик, в частности, заявила, что Тбилиси пока не готов к сотрудничеству с Москвой.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

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