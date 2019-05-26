Грузинскую чиновницу уволили за шествие ансамбля с российскими флагами

Министр образования, культуры и спорта грузинского региона Аджария Инга Шамилишвили была освобождена от занимаемой должности после того, как во время празднования Дня независимости по улицам Батуми прошел детский ансамбль из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава правительства региона Торнике Рижвадзе в воскресенье, 26 мая, передает Первый канал Грузии.

В частности, по его словам, причиной подобного решения стали российские флаги, продемонстрированные во время шествия. Рижвадзе добавил, что всю ответственность за произошедшее несет бывшая глава ведомства.

Шамилишвили свою отставку пока не прокомментировала.

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По информации телеканала, детский ансамбль из Ростова впервые принял участие в праздничном мероприятии, прибыв по специальному приглашению министерства образования Аджарии.

Отмечается, что в Батуми ежегодно проводится международный фольклорный фестиваль в честь национального праздника, Дня независимости Грузии, 26 мая. В этот день после выхода из состава Российской империи в 1918 году была провозглашена Грузинская Демократическая республика.

Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

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