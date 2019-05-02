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Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

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Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили, которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США. Об этом пишет «Голос Америки».

В оппозиционных партиях «Европейская Грузия» (ЕГ) и «Единое национальное движение» (ЕНД), имеющих в общей сложности 27 мест из 150 в грузинском парламенте, считают, что такие заявления Зурабишвили могут нанести урон стране. Так, в ЕНД полагают, что глава государства занимается «непосредственным тиражированием российской пропаганды», и выразили уверенность в том, что Зурабишвили в итоге будет объявлен импичмент.

«Мы стремимся быть защищенными от нашей главной угрозы — России. Почему президент Грузии может быть против этого (...) Этот человек полон вредительскими и ущербными для страны взглядами и идеями» — цитирует «Грузия Online» депутата парламента от ЕГ Гигу Бокерию.

В интервью «Голосу Америки», опубликованном 1 мая, президент Грузии заявила, что не готова одобрить размещение на территории страны военной базы США. По словам Зурабишвили, Тбилиси не должен предпринимать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. В то же время глава государства отметила неизменность курса страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

Саломе Зурабишвили, в 2000-х возглавлявшая МИД Грузии, заняла президентский пост в декабре 2018 года. На выборах она выступала независимым внепартийным кандидатом, однако руководство правящей партии «Грузинская мечта» неоднократно признавало, что оказывало ей поддержку. После победы на выборах политик, в частности, заявила, что Тбилиси пока не готов к сотрудничеству с Москвой, передавала «Русская служба Би-би-си».

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