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Украинский дипломат устроил скандал российскому коллеге

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Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского дипломата Сергея Гаврилова в знак протеста. Об этом сообщается на странице «Публичная дипломатия Украины от МИД» в Facebook.

Долгов обвинил Россию в «оккупации» части украинской территории и ведении «агрессивной войны» против Украины. «Христианская религия и церковь — это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев», — добавил он.

«Все украинцы хотят собственной церкви, и то, что мы знаем и что получили, — это жесткое сопротивление со стороны Москвы», — заявил Долгов.

Однако дипломат не протестует против председательства России в Межпарламентской ассамблее православия. Он отметил, что это «решение членов организации».

Что именно в речи Гаврилова вызвало такую реакцию украинского посла, не уточняется. Заседание ассамблеи он покинул во время приветственной речи российского дипломата.

Независимая Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе вселенского патриарха Варфоломея и Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, статус почетного патриарха ПЦУ получил Филарет.

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились после начала конфликта в Донбассе и проведения референдума в Крыму, в результате которого полуостров вошел в состав России. В феврале 2018 года на Украине был принят закон, по которому Россия официально считается страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории — оккупированными. Москва отвергает подобные обвинения.

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