Украинский дипломат устроил скандал российскому коллеге

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского дипломата Сергея Гаврилова в знак протеста. Об этом сообщается на странице «Публичная дипломатия Украины от МИД» в Facebook.

Долгов обвинил Россию в «оккупации» части украинской территории и ведении «агрессивной войны» против Украины. «Христианская религия и церковь — это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев», — добавил он.

«Все украинцы хотят собственной церкви, и то, что мы знаем и что получили, — это жесткое сопротивление со стороны Москвы», — заявил Долгов.

Однако дипломат не протестует против председательства России в Межпарламентской ассамблее православия. Он отметил, что это «решение членов организации».

Что именно в речи Гаврилова вызвало такую реакцию украинского посла, не уточняется. Заседание ассамблеи он покинул во время приветственной речи российского дипломата.

Материалы по теме «Порешить этих тварей на месте!» Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине

Независимая Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе вселенского патриарха Варфоломея и Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, статус почетного патриарха ПЦУ получил Филарет.

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились после начала конфликта в Донбассе и проведения референдума в Крыму, в результате которого полуостров вошел в состав России. В феврале 2018 года на Украине был принят закон, по которому Россия официально считается страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории — оккупированными. Москва отвергает подобные обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!