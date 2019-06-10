Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры»

Школьницу Кристину Велущак из Черновицкой области Украины не пустили на выпускной из-за религиозного конфликта. Интервью с матерью девушки опубликовано на сайте информационно просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

По словам Каролины Велущак, матери Кристины, инцидент произошел из-за того, что их семья осталась прихожанами УПЦ МП, тогда как большая часть жителей деревни перешла в новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ). Она рассказала, что сторонники ПЦУ старались сделать детей-прихожан УПЦ МП изгоями.

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«На меня стали кричать: "Забери свои москальские деньги, нам от тебя ничего не надо! Ты на выпускной не пойдешь, чтобы тебя там не было!"», — рассказала сама Кристина о том, как пыталась сдать деньги на выпускной в присутствии матери одного из своих одноклассников Натальи Борисюк. По словам девушки, Борисюк еще несколько минут ходила за ней по школе, швыряя в нее деньгами.

На сам выпускной вечер девушку не пустили, также по настоянию прихожан ПЦУ на выпускной альбом ее сфотографировали отдельно.

Ранее сообщалось, что в Львовской области преподаватель вокала отказался от 11-летнего ученика из-за поддержки его семьей Владимира Зеленского на президентских выборах. «Я не смогу работать с человеком, который, на мой взгляд, изменил основным положениям патриотизма и любви к своему языку и культуре», — написал артист.

ПЦУ создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, инициированном вселенским патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему за несколько месяцев до этого. РПЦ разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом сразу после снятия анафемы с украинских раскольников осенью 2018 года. Каноническая Украинская православная церковь осталась в составе Московского патриархата и не признала итоги объединительного собора.

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