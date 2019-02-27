Украинских школьников обязали учить историю обретения томоса

Министерство образования и науки Украины включило в программу 11 классов школы по истории тему по созданию Православной церкви Украины (ПЦУ) и предоставлению ей томоса об автокефалии. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления томоса об автокефали», — говорится в сообщении.

Министерство образования подготовило для учителей методические рекомендации по освещению этой темы для старшеклассников. В школьных учебниках по истории Украины эта тема появится со следующего учебного года. Сдавать историю обретения томоса на тестированиях украинские школьники начнут не раньше 2021 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал «позорные» результаты школьного выпускного экзамена по математике. Он заявил, что половина старшеклассников не способна справиться с задачами уровня восьмого класса. Министр добавил, что неудовлетворительные результаты дети показали не только по математике, но также и в английском, истории, географии и украинском языке.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года Православной церкви Украины (ПЦУ), в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ)

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



