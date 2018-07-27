В сети заглянули в украинский школьный учебник и поразились

Пользователь Facebook Андрей Манчук опубликовал на своей странице выдержки из украинского учебника по географии для учащихся 8-х классов, содержимое которого поразило его подписчиков.

Манчук отметил, что учебник, изданный в 2016 году, был официально рекомендован Министерством образования и науки Украины (соответствующий приказ был подписан в мае того же года). Авторы пособия — Петр Масляк и Светлана Капирулина.

«Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня — выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?» — приводит Манчук абзац из учебника.

По мнению авторов, «невероятно богатая, разнообразная и красивая природа Украины породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру». «Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир», — поведали Масляк и Капирулина.

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«Непреодолимая тяга к звездам — это особенность украинского характера. Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве с ракетостроения и освоения космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы. (...) Наша нация дала человечеству Крылья», — сказано в учебном пособии для восьмиклассников. В качестве знаменитых украинцев, подаривших человечеству «Крылья», в учебнике приводятся, среди прочих, Сергей Королев и Игорь Сикорский.

Кроме того, в книге утверждается, что украинцы веками создавали самые мелодичные в мире песни. «Ни одна нация на нашей планете не имеет более 200 тысяч народных песен. Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии. Кроме хлеба украинцы дали миру Песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способная превратить Украину в одну из ведущих стран мира», — рассказали школьникам авторы пособия.

«Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированными германцами. Отсюда будто бы присущи украинцам трудолюбие, аккуратность и тому подобное. Для ее подтверждения приводились факты, что в украинском языке много слов, близких к немецкого и английского языков, которых нет в русском языке (например, украинское "цибуля" и немецкое "zwiebel" (в переводе на русский язык — лук — прим. «Ленты.ру»). Вы, наверное, знаете, что украинские "решта", "мабуть", "струмок" — это английские "rest", "maybe", "stream" (в переводе на русский язык — оставшееся,

может быть, ручей — прим. «Ленты.ру») и тому подобное», — пишут авторы.

Сослались Масляк и Капирулина на неких американских ученых, которые якобы считают украинцев «древнейшей нацией мира». Полностью учебник опубликован здесь.

В комментариях к посту Манчука пользователи отметили, что после прочтения «запахло КПСС, съездом Пленума ЦК КПСС и решениями внеочередного пленума».

«Как я понял из учебника, украинцы полетели в космос до крещения Руси», — поделился своими впечатлениями другой юзер.

«Если продолжат "исследовать", то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца», — предположили в комментариях. При этом значительная часть комментаторов выразила сожаление в связи с тем, что из детей делают «ослов».

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