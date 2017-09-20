Украина запретила российский учебник по английскому из-за «прославления Сталина»

Госкомитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз из России пособия по изучению английского языка, которое содержит отрывок, «прославляющий Сталина». Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 20 сентября.

Речь идет о книге Яны Клим «700 новых устных тем по английскому языку», предназначенной в основном для учеников старших классов.

Эксперты Госкомтелерадио утверждают, что один из текстов в учебнике возвеличивает диктаторские методы Иосифа Сталина, и приводят такую цитату: «В очень короткий промежуток времени он сумел сделать из аграрной страны действительно сильную державу. Вероятно, это было бы невозможно без сильного, но жесткого характера, какой был у Сталина, и огромного количества русских людей, отдавший свои жизни на благо страны».

Они также обратили внимание на другой фрагмент: «Первое русское государство включало в себя Киев, Новгород, Владимир».

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В Госкомтелерадио подчеркнули, что эти цитаты — «яркий пример того, как пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора (так на Украине называют Россию — прим. «Ленты.ру») проникает даже в пособие по изучению английского языка». «Умышленное искажение истории (...) преследует одну цель — укрепить миф о сверхдержаве России, создать идейные основы возвращения Украины и других независимых уже от империи стран в сферу доминирования государства-агрессора», — отметили в Госкомитете.

Киев считает Москву агрессором и называет ее стороной конфликта в Донбассе, а присоединение Крыма к России именует аннексией. На Украине за последние два года неоднократно запрещались российские книги, фильмы и другие произведения искусства, которые, по мнению властей, могут представлять угрозу для национальной безопасности. Кроме того, многим российским деятелям культуры запрещен въезд в соседнее государство.

Первым русским государством российскими историками принято называть Киевскую Русь (Древнерусское государство, Древняя Русь), которая существовала примерно с IX по XII-XIII века. Крупнейшими и наиболее значимыми городами Киевской Руси считались Киев, Новгород, Владимир, а также Псков, Суздаль и Смоленск.