На Украине решили запретить слово «родители»

Министерство образования и науки Украины выступило с инициативой заменить слово «родители» в школьных учебниках на «родные». Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным антидискриминационной экспертизы, дети не могут найти в учебниках ни отражения себя, ни своих родных, ни особых обстоятельств, в которых они живут. В министерстве объяснили свое решение тем, что 40 процентов от общего числа школьников на Украине живут в неполных семьях.

По мнению экспертов, задачи, в которых упоминается слово «родители», указывают на ограниченные возможности детей и заставляют их чувствовать себя неполноценными. Министерство также обратило внимание на иллюстрации в учебниках, где изображены полные семьи.

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