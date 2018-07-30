В Верховной Раде пришли в ужас от украинского школьного учебника по географии

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович пришел в ужас, когда ознакомился с содержанием учебника по географии для учащихся восьмого класса. С таким признанием он выступил в эфире телеканала «112 Украина», видео доступно на YouTube (с 26:15).

Парламентарий рассказал, что пребывал в шоковом состоянии после знакомства с учебным пособием Петра Масляка и Светланы Капирулиной. «Мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда. И бред всегда подменяет собой реальные дела. (...) Нельзя такой бред писать», — указал он.

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Рабинович привел информацию из учебника, в котором авторы, среди прочего, рассказали про трипольскую пшеницу, завезенную украинскими переселенцами в США, Россию, Канаду, Казахстан и Аргентину, которой «питается весь мир». Также депутат обратил внимание на заявление Масляка и Капирулиной, что «украинцы в космической области сделали больше, чем все остальные народы вместе взятые».

Рабинович поддержал утверждение авторов пособия о том, что «украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот тысяч песен, как у Украины». В то же время он выразил сомнение в том, что именно украинские песни были положены в основу всей европейской музыки.

Кроме того, депутат Рады со скепсисом воспринял утверждение о том, что «украинцы являются славянизированными германцами». «Тогда скажите уж, что аэропорт Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ, как давно было задумано», — предложил Рабинович.

27 июля на учебник Масляка и Капирулиной обратили внимание в сети. Ознакомившиеся с их произведением пользователи Facebook отметили, что после чтения «запахло КПСС, съездом ЦК КПСС и решениями внеочередного пленума». При этом значительная часть комментаторов выразила сожаление в связи с тем, что из детей делают «ослов».

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