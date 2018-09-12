Украинская детская писательница взбесилась из-за учебника по русскому языку

Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила разнос министру образования и науки Украины Лилии Гриневич за решение вернуть в школы страны учебник по русскому языку, который она сочла пропагандистским. Свое недовольство она выплеснула в Facebook.

«Шок. Что. Это. Такое. Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором», — поведала Ницой. Писательница пришла в ужас от того, что украинские первоклассники изучают «мокшанский (очевидно, русский — прим. «Ленты.ру») язык, двуглавого орла и триколор».

«Я же этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки. Если бы передо мной была в тот миг министр, я бы не знаю, что ей сделала. Курва. Прибила бы», — описала Ницой свои эмоции в тот момент, когда она обнаружила учебник на сайте министерства образования и науки Украины.

«Люди, кого вы привели к власти? У [президента Украины Петра] Порошенко самая большая фракция в парламенте. Он бы мог инициировать ее [Гриневич] снятие», — добавила Ницой.

Писательница пообещала, что обратится по факту обнаруженного в Службы безопасности Украины и Генеральную прокуратуру страны.

«Обращаюсь ко всем народным депутатам Украины. Немедленно инициируйте снятие этой кремлевской консервы», — заключила она.

9 августа Ницой выступила с заявлением, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Киеву территории страны, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Писательница утверждает, что в украинских детских лагерях отдыхают «прославляющие Россию» дети. «Их родители сегодня воюют с нами, и эти дети рассказывают: мой отец убивал таких, как твой отец», — добавила Ницой.

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