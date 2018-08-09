Украинская писательница решила выгнать «пророссийских» детей из летних лагерей

Украинская детская писательница Лариса Ницой полагает, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Киеву территории страны, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, видео доступно на YouTube.

«Каким образом на территории Украины в летних детских лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий (так на Украине называются самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — прим. «Ленты.ру») наравне с детьми бойцов АТО (антитеррористической операции украинских военных в Донбассе — прим. «Ленты.ру»)? И в этих лагерях дети, я извиняюсь, сепаров [сепаратистов] рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва — это "страна forever"», — обратилась она к Службе безопасности Украины.

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Ницой подчеркнула, что существуют «реальные факты», того, что в украинских детских лагерях отдыхают «прославляющие Россию» дети, однако конкретных примеров не привела, предложив спецслужбам самостоятельно «прошерстить Facebook» в поисках дискуссий на эту тему. «Для чего этих детей сводят с нашими украинскими детьми?» — задалась вопросом писательница.

«Их родители сегодня воюют с нами, и эти дети рассказывают: мой отец убивал таких, как твой отец. (...) Мамы пишут, что они в ужасе», — добавила Ницой.

В июле писательница рассказала, как ввела украиноязычный режим в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать. «Я сказала, значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», — пояснила она. По ее словам, всех воспитателей, говоривших с детьми на русском языке, штрафовали. «Некоторые воспитатели поехали домой, недосчитавшись к зарплате 500-600 гривен (около 1100-1400 рублей)», — уточнила она. При этом сами дети могли разговаривать друг с другом на любом языке.

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