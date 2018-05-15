Украинская писательница пришла в бешенство из-за русского языка в поезде

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась использованием русского языка проводниками поезда InterCity, следовавшего по маршруту Киев — Запорожье. Видеозапись разговора с проводницей она опубликовала в Facebook.

Ницой отметила, что все проводники в поезде говорят по-русски и поинтересовалась, представляет ли себе ее собеседница ситуацию, при которой проводники поезда, едущего по французской железной дороге, говорят по-португальски. Также Ницой захотела узнать, почему сотрудники «Украинских железных дорог» используют на работе не украинский язык, а русский.

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Узнав от проводницы, что в стране существует свобода слова, Ницой захотела сведений, инструктировали ли сотрудницу компании, на каком языке разговаривать с пассажирами. Услышав положительный ответ, писательница решила не ограничивать себя и обратилась к министру инфраструктуры страны Владимиру Омеляну.

«Господин Омелян, не подскажете ли, почему в поезде №732 объявления «Осторожно, двери закрываются» на государственном языке дополнительно дублируются [на русском]? Со времен независимости (скоро 30 лет) в Украине все изучают в школах УКРАИНСКИЙ язык! Для кого это дублирование? Для оккупантов? Уже разделись и ждем?» — написала Ницой.

В феврале Ницой рассказала, как пришла в ужас от количества русскоязычных людей в Киеве. Ницой описала свой визит в один из торговых центров города и поделилась впечатлениями от окружающих, говоривших на русском языке, который писательница нарекла «тамбовским». «Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь — Тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — Тамбов. ОТКУДА?» — написала она и возмущенно спросила, куда «дели Украину».

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