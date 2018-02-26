Украинская писательница пришла в ужас от количества русскоязычных в Киеве

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась большим количеством русскоязычных жителей в Киеве. Об этом она написала в своем Facebook, где описала свой визит в один из торговых центров города.

«Стою. Одна. Среди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов. Откуда? Откуда взялись все эти люди? Министр образования утверждает, что школ с "тамбовским" (русским — прим. «Ленты.ру») языком все меньше. Кто? Кто штампует этих "тамбовцев" и на какой фабрике? Общественные активисты, которые "защищают" язык, говорят, что тот процент школ, что остались с "тамбовским языком", не делает погоды. Откуда берется это море?» — написала Ницой.

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«Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь — Тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — Тамбов. ОТКУДА?» — добавила она и возмущенно спросила, куда дели Украину.

Также Ницой пересказала содержание диалога, который, очевидно, имела с одним из сотрудников торгового центра. «Почему вы все разговариваете со мной "по-тамбовски"? — Мы говорим на языке клиента. — Я еще и рта не открыла, почему вы все тулите мне свой "Тамбов"?!» — написала писательница.

В июле Ницой заявляла, что Украине необходима дальнейшая украинизация, так как русскоязычные жители «качают права и переиначивают страну под себя». «Что такое жесткая украинизация? Если бы были дубинки полицейских или тюрьма, я уже не говорю о лагерях и расстрелах», — предположила Ницой.

В сентябре 2016 года литератор возмутилась тем, что продавщица в супермаркете заговорила с ней на русском языке, а не на украинском. За это она швырнула в кассиршу мелочь.

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