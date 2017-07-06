Детская писательница рассказала о «жесткой украинизации» с помощью расстрелов

Украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что государству необходима дальнейшая украинизация, так как русскоязычные жители «качают права и переиначивают страну под себя». Об этом она сказала в четверг, 6 июля, в интервью изданию «Апостроф».

«Штрафы и инспекции — это как раз мягкая украинизация (...). Что такое жесткая украинизация? Если бы были дубинки полицейских или тюрьма, я уже не говорю о лагерях и расстрелах», — считает писательница.

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В мае Ницой сообщила, что в Киеве стал заметен процесс украинизации. В частности, она поделилась впечатлениями от общения с официантом заведения, где в прошлом году ее обслужили на русском. По словам писательницы, после ультиматума, который она поставила администрации, вся сеть ресторанов «заговорила» на государственном языке.

В декабре 2016-го литератор возмутилась тем, что продавщица в супермаркете заговорила с ней на русском языке, а не на украинском. За это она швырнула в кассиршу мелочь.

Лариса Ницой — украинская детская писательница-сказочница, автор книг «Зайчикове щастя», «Ярик векалка» и «Страшне Страховисько». Известна своей русофобской позицией.