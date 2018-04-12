Писательница замолчала на год ради украинского языка

Украинская писательница Ирен Роздобудько молчала в течение года, потому что решила полностью перейти на украинский язык. Об этом она рассказала в интервью «Укринформу».

«Я родилась в Донецке, семья у меня украинская, на все детские, школьные праздники я была в украинском костюме, в веночке, но разговаривали мы на русском, поэтому и стихи я начала писать на том языке», — поделилась воспоминаниями писательница.

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Роздобудько рассказала, что переехала в Киев в 1988 году и решила молчать, пока не выучит украинский язык. «Я год промолчала, а потом заговорила и пошла работать в украинское издание», — сообщила она.

«Это был мой сознательный выбор, для меня было принципиально заговорить на украинском языке, а потом было принципиально писать на украинском языке», — указала Роздобудько.

В феврале другая украинская писательница Лариса Ницой рассказала, как пришла в ужас от количества русскоязычных людей в Киеве. Ницой описала свой визит в один из торговых центров города и поделилась впечатлениями от окружающих, говоривших на русском языке, который писательница нарекла «тамбовским». «Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь — Тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — Тамбов. ОТКУДА?» — написала она и возмущенно спросила, куда «дели Украину».

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