Украинская писательница предложила штрафовать вожатых за разговоры на русском

Украинская детская писательница Лариса Ницой ввела украиноязычный режим в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать. Об этом она рассказала в интервью изданию «Обозреватель».

По словам Ницой, в лагерь приехало много русскоязычных детей. «Я сказала, значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», — пояснила она. При этом всех, кто позволял себе говорить с детьми на русском языке, было решено штрафовать. «Некоторые воспитатели поехали домой, недосчитавшись к зарплате 500-600 гривен (около 1100-1400 рублей)», — уточнила она.

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Как отметила Ницой, между собой дети могли разговаривать на любом языке. За публичные выступления на украинском детей поощряли дополнительными конфетами. «А в личное пространство я не лезла и приучала, что есть личное пространство и публичное», — пояснила она.

Ранее Ницой уже неоднократно возмущалась использованием на Украине русского языка. Так, в июне писательница рассказала, что была шокирована тем, что сотрудники СБУ в ходе ее визита разговаривали с ней по-русски. Ницой отказалась от допроса, крикнув: «Изучите язык — тогда и позовете». В мае писательницу возмутили русскоязычные проводники поезда Киев — Запорожье, а в феврале Ницой пришла в ужас от количества русскоязычных людей в Киеве.

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