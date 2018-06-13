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Устроившая разнос СБУ писательница снова разозлилась из-за русского языка

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Лариса Ницой

Украинская детская писательница Лариса Ницой во второй раз явилась на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) и вновь осталась недовольна лингвистическими предпочтениями сотрудников ведомства. Описанием «второй серии» она поделилась в Facebook.

По ее словам, ей позвонил сотрудник СБУ, на украинском языке извинившийся за коллег, а также указавший, что те должны были знать, что Ницой — «особый случай». «Особый случай — это со всеми "нормальными" можно нарушать закон, а с этой, "особой", — нет?» — задала вопрос Ницой. Сотрудник СБУ ответил, что его «коллеги должны были бы сориентироваться на месте, а не становиться в позу».

После разговора Ницой направилась в СБУ на повторный допрос, в течение которого беседа шла исключительно на украинском языке. После допроса писательница поинтересовалась у следователя, почему в ходе ее первого визита сотрудники СБУ говорили с ней на русском. Тот ответил, что сотрудники ведомства могут сами выбирать желаемый язык общения, однако Ницой указала, что на СБУ распространяется закон о государственной службе, согласно которому все государственные служащие на Украине должны применять в работе украинский язык.

«Государственные служащие в Украине (не только СБУ) понятия зеленого не имеют о своих обязанностях. Они собирают какие-то бумажки для трудоустройства, берут какую-то справку об украинском языке (кто им ее дает), даже не зная, зачем она. А кто проверяет госслужащих в Украине на знание статьи 8 закона о государственной службе, что у государственных служащих есть не только права, но и ОБЯЗАННОСТИ!!! ОБЯЗАННОСТИ!!! ОБЯЗАННОСТЬ использовать украинский язык, ОБЯЗАННОСТЬ, а не ЖЕЛАНИЕ», — написала Ницой.

4 июня Ницой уже посещала управление СБУ, поскольку она является одной из потенциальных жертв российских спецслужб (всего в списке 47 человек). Писательница рассказала, что в ходе ее визита сотрудники СБУ разговаривали с ней по-русски, что стало для нее шоком. Ницой отказалась от допроса, крикнула на все здание фразу «Изучите язык — тогда и позовете», после чего забрала свой паспорт и покинула управление СБУ, хлопнув дверью.

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