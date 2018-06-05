Украинская писательница пришла в СБУ и рассвирепела из-за русского языка

Украинская детская писательница Лариса Ницой осталась недовольна использованием сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) русского языка. Свое требование к президенту Украины Петру Порошенко объявить выговор главе СБУ Василию Грицаку она опубликовала в Facebook.

Ницой указала, что 4 июня посетила управление СБУ, поскольку она является одной из потенциальных жертв российских спецслужб (всего в списке 47 человек). «До этого момента я относилась к СБУ как к дружественной структуре, которая заботится о безопасности страны, а значит, и о моей безопасности. Доброжелательно поговорила с сотрудником по телефону, договорились о встрече. Сотрудник СБУ встретил меня на улице и провел в помещение», — написала она.

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Однако как только Ницой и сотрудник зашли в здание СБУ, последний начал говорить с коллегами на русском языке. «Он вызвал другого сотрудника и тот тоже обратился ко мне на русском: "Лариса Никалавна, я проведу вас к следователю"», — поделилась воспоминаниями писательница.

«Для меня это был шок. Я часто получаю письма на русском языке с угрозами мне и моей семье о том, что "вот придут ихние..." И тут какие-то незнакомцы, которые должны в стенах такой важной государственной структуры при выполнении государственных обязанностей говорить на государственном языке, — вдруг заговорили со мной на русском языке о каком-то "следователе". Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности», — рассказала Ницой.

Писательница поинтересовалась у сотрудников СБУ, почему они говорят на русском языке. «Вы что, агенты Кремля?» — спросила Ницой. Один из предполагаемых «вражеских агентов» ответил отрицательно.

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«А почему же тогда вы разговариваете со мной по-русски?» — продолжила допрос Ницой. «Патамушта мне так удобней», — ответил ей сотрудник СБУ, которого писательница сравнила с «ватницей из перехода, которая торгует носками».

«Масла в огонь подлил первый сотрудник, который еще 5 минут назад разговаривал со мной на украинском: "А што вы так реагируете? У нас полстраны разгаваривает на русском!"» — подчеркнула писательница.

По словам Ницой, за одно мгновение СБУ превратилась для нее во вражескую структуру. «Передо мной стояли два "ватана", которые понятия не имели о законе о государственной службе. О том, что они его нарушают, потому что обязаны общаться на украинском. Что их на работу брали со справкой о владении украинским языком, а один из них, как оказалось, русскоязычный и украинским не владеет. А тот, что владеет украинским, абсолютно поддерживает нарушение закона коллегой и становится на его защиту, нарушая закон сам», — рассказала она.

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«Кто отвечает за мою безопасность? Эти русофилы? Мою безопасность? Мою? Отвечает за безопасность украинцев тот, кто не понимает значения украинского языка в жизни этой страны, не понимает, что язык — это фактор безопасности? За нашу безопасность отвечает "мне так удобней?" Что еще им "удобней"? Нарушать закон? Что еще им удобно? Покрывать преступников? Предавать страну?» — написала Ницой, описывая свои впечатления.

Затем писательница крикнула на все здание фразу «Изучите язык — тогда и позовете», после чего забрала свой паспорт и покинула СБУ, хлопнув дверью. Допроса не произошло.

У Порошенко Ницой потребовала объявить руководителю СБУ выговор, а также провести служебное расследование относительно произошедшего. На допрос она согласна прийти, если тот будет проводиться на государственном языке — украинском.

«Лариса Ницой. Детская писательница, которая вместо того, чтобы писать детские книги, выгребает за властью авгиевы конюшни из-за бездействия власти», — подписала писательница свое требование к президенту Украины.

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