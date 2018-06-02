Озвучены детали списка потенциальных жертв «убийц» Бабченко

В списке предполагаемых жертв организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко оказались известные люди. Об этом рассказал каналу ТСН телеведущий Сергей Иванов по итогам закрытой встречи людей, указанных в списке, с представителями Службы безопасности Украины (СБУ).

«Все участники встречи — это известные и публичные люди. Если бы любой из них оказался на месте Бабченко, эффект был бы примерно таким же. Нас предупредили, что мы находимся в группе риска и потенциально можем стать мишенями боевиков, которые работают под руководством российских спецслужб», — рассказал он.

Телеведущий добавил, что с ним провели следственные действия и предложили охрану, однако он не вправе разглашать детали.

Еще один вызванный в СБУ журналист Осман Пашаев рассказал телеканалу «Громадське», что список предполагаемых жертв не видел, но знает, что в нем значатся 47 человек. На встречу вместе с ним пришли около 50 человек, преимущественно журналисты. Пашаев подчеркнул, что после беседы с руководством службы и генпрокурором подписал бумаги о неразглашении.

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1 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в интервью немецкой газете Bild, что инсценировка убийства Бабченко позволила силовикам не только спасти его жизнь, но и добыть список с именами других потенциальных «жертв российских спецслужб». Генпрокурор отмечал, что в перечне 30 имен.

Об убийстве Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве стало известно 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста. На следующий день СБУ заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценирована в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления. Организатором убийства считают гражданина Украины, исполнительного директора ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Бориса Германа. Следствие считает, что у него есть тесные контакты с Россией.

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