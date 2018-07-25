Детская писательница назвала боксера Усика трусом и «ватаном»

Украинский боксер Александр Усик является слабаком, трусом и «конкретным ватаном». Об этом в эфире «Oboz TV» заявила детская писательница Лариса Ницой.

«Для меня Усик — обычный трус. Да, он умело махает кулаками, он является профессионалом своих кулаков, но он трус. Выйдя на этот ринг, он мог на весь мир сказать "Слава Украине!", но этого не сделал», — сказала Ницой.

По мнению писательницы, выход Усика с украинским флагом на бой в Москве не был проявлением патриотизма с его стороны. «Украинский флаг — обычный атрибут любых соревнований, все спортсмены выходят с украинскими флагами. А вот сказать бандеровский лозунг, лозунг Майдана, лозунг всех независимых свободных украинцев в логове врага — для этого нужна смелость», — подчеркнула она.

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После победы над россиянином Муратом Гассиевым Усик мог, по мнению Ницой, потребовать свободы для «украинских политических узников в России». «Одно дело — драться кулаками, быть профи в боях, другое дело — быть смелым мужчиной. Он не просто трус, он еще и ватан конкретный. Когда его спрашиваешь про Крым, он говорит "Крым — это Крым", спрашиваешь, в какую церковь ходишь, а он является прихожанином Московской церкви, у него в голове "русский мир"... Ватный трус», — заметила Ницой.

22 июля Усик единогласным решением судей победил Гассиева в 12-раундовом поединке. Украинец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Президент Украины Петр Порошенко назвал победу Усика символом борьбы Украины. «Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!» — объявил он.

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