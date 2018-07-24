Депутат Рады раскритиковал украинского чемпиона Усика за отсутствие патриотизма

Депутат Верховной Рады Украины Виталий Куприй раскритиковал украинского боксера Александра Усика за недостаточное проявление патриотизма после победы над россиянином Муратом Гассиевым. Свое обращение к спортсмену он опубликовал в Facebook.

Парламентарий поздравил боксера с победой, но отметил, что «патриотическая украинская общественность восприняла этот бой неоднозначно».

«Многие ожидали от вас определенных заявлений в логове врага, которые призывали бы агрессора остановить войну в Донбассе, вернуть Украине Крым, освободить политических заключенных и военнопленных и тому подобное», — написал он.

«К сожалению, вы никак не упомянули Украину на своей пресс-конференции после боя, а сразу после боя на ринге даже не поблагодарили собственный народ за поддержку. И ваша запоздалая благодарность в сети, очевидно, была сделана под давлением общественного мнения», — добавил Куприй.

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Также депутат указал на то, что знает о причастности Усика к православному движению «Сорок сороков», «которое управляется из Москвы». «Именно поэтому вы считаете Россию не агрессором, а братским славянским народом. И ваши объятия с российским боксером — очередное напоминание об этом», — подчеркнул парламентарий.

«Я благодарен вам, что вы не возражали против поднятия флага Украины и озвучивания гимна в тылу врага. Однако ваше согласие на этот бой именно в России, а не Саудовской Аравии, как это планировалось ранее, спровоцировало большую дискуссию на Украине. Некоторые считают, что вас просто купили более привлекательными условиями поединка, более высоким гонораром», — поведал депутат.

Депутат попросил украинского спортсмена предоставить ему сведения о том, есть ли у него гражданство какого-либо иного государства и является ли Усик его резидентом с целью налогообложения; мог ли он отказаться от проведения боя в Москве и провести его на нейтральной территории. Также Куприй поинтересовался, какой гонорар Усик должен был получить за бой с Гассиевым в Саудовской Аравии и сколько он получил за проведение поединка в Москве.

Парламентарий спросил спортсмена, планирует ли он отдать часть полученных денег Украине — например, направить их на нужды Вооруженных сила Украины, а также хотел бы выяснить, считает ли Усик нужным выполнять статью 65 Конституции Украины и своими действиями защищать территориальную целостность страны «в войне с российским агрессором».

22 июля Усик единогласным решением судей победил Гассиева в 12-раундовом поединке. Украинец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Президент Украины Петр Порошенко назвал победу Усика символом борьбы Украины. «Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!» — объявил он.

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