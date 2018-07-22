Слова Порошенко о победе Усика сочли идиотизмом

Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, которое тот сделал после боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter.

«Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!» — возмутился он.

Поединок закончился победой украинца по очкам. Порошенко посчитал победу спортсмена символом борьбы Украины. «Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!» — объявил он.

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Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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