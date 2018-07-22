Усик поделился планами на будущее после победы над Гассиевым

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что рассматривает возможность проведения боя с британцем Тони Белью, и готов для этого перейти в другой вес. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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«Я слышал, что Тони Белью хотел сразиться с победителем этого боя в тяжелом весе. Он недавно очень красиво победил Дэвида Хэя. От этого, я думаю, можно начинать. Я готов. Если он не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь в его», — сказал он. При этом боксер отметил, что нужно все взвесить: «Конечно, мне хочется больше кушать риса и макарон, но, может, еще есть хорошие и денежные бои в текущем весе».

Гассиев, в свою очередь, назвал свой проигрыш отличным опытом, позволившим увидеть свои слабые стороны. «Мы вернемся намного сильнее», — пообещал он.

22 июля Усик единогласным решением судей выиграл поединок из 12 раундов против россиянина Мурата Гассиева. Украинец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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