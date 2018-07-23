Усик после победы над Гассиевым отдохнет в Крыму

Украинский боксер Александр Усик планирует отдохнуть в родном для себя Симферополе после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не видел своих детей два месяца. Они сейчас находятся у бабушки в Симферополе. Естественно, я поеду в Киев, соберу вещи — и быстренько отправлюсь к детям. (...) Я очень соскучился по своим детям. Естественно, хочу поехать и увидеть их, обнять, побаловаться», — рассказал боксер.

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Усик одержал победу над Гассиевым в финале WBSS единогласным решением судей. Украинец стал обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В январе 2018 года Усик резко отреагировал на вопрос о цели его поездок в Крым. Спортсмен назвал такое отношение прессы «собачьим». Он отметил, что родился в Симферополе и не забывает свои корни.

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