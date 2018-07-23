Киев упрекнул украинского чемпиона за бой в России

Украинский боксер Александр Усик и другие представляющие эту страну спортсмены, выступающие в России, мешают Киеву доказывать всему миру факт российской «агрессии». Об этом в своем Twitter-аккаунте написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

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«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно», — уверен Кириленко.

22 июля Усик единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева в 12-раундовом поединке. Украинец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Президент Украины Петр Порошенко назвал победу Усика символом борьбы Украины. «Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!» — объявил он.

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