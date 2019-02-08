Киев в несколько раз завысил число перешедших к раскольникам приходов

Информация о 200 приходах, которые якобы перешли из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в новую Православную церковь Украины (ПЦУ), не соответствует действительности. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич эфире телеканала «Думская», сообщает «Союз православных журналистов».

По его словам, на самом деле речь идет о 200 конфликтных точках. «Из них 30 храмов действительно перешли в ПЦУ, в 45 из них произошел захват, остальное — конфликтные ситуации, которые пока не завершились ничем», — сообщил спикер УПЦ.

Он добавил, что ему известно примерно о 120 случаях, когда верующих и настоятеля пытаются силой принудить поддержать новую церковную структуру. Спикер УПЦ подчеркнул, что по факту каждого захвата храма уже поданы либо готовятся заявления в правоохранительные органы.

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Также протоиерей опроверг данные о якобы массовом переходе под юрисдикцию ПЦУ киевских священнослужителей. По его словам, за период после 15 декабря 2018 года на такой шаг решились 12 клириков.

По данным сайта УПЦ Московского патриархата, на декабрь 2018 года в ее структуре состояло 12 092 прихода на территории Украины.

О переходе в ПЦУ за последние полтора месяца «около 204 приходов» 4 февраля сообщила представитель президента республики Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко. Она выразила уверенность, что до конца 2019 года в новую церковь из канонической УПЦ перейдут «тысячи приходов, тысячи прихожан».

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года ПЦУ, в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в ПЦУ заявляли, что не станут никого принуждать войти под ее юрисдикцию.

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

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