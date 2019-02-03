Украинская полиция вместе с радикалами избила священника канонической церкви

Украинские радикалы при поддержке полиции избили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Утверждается, что 3 февраля сторонники так называемой ПЦУ устроили потасовку возле Свято-Преображенского храма села Гнездичное Збаражского района Тернопольской области. «Особенно от рук мужчин крепкого телосложения с красно-черными нашивками на рукавах и собственно полиции пострадал настоятель религиозной общины Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан», — отмечается в сообщении.

При этом о готовящейся акции было известно заранее. В настоящее время храм опечатан.

14 января радикалы захватили храм УПЦ в Житомирской области. По словам протоиерея Павла Линника, группа неизвестных угрожала прихожанам и священникам храма, а их действия координировались националистической партией «Свобода». 23 января неизвестные в той же области разгромили часовню УПЦ МП.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года ПЦУ, в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Глава ПЦУ Епифаний ранее обещал, что не допустит силового захвата храмов УПЦ. Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, прокомментировал опасения захвата храмов после создания в стране новой церкви фразой: «Всему свое время».

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