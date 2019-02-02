Украина захотела принудительно переименовать УПЦ

Украина может принудительно переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), если структура сама не сменит название в установленный срок. Об этом заявил директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры страны Андрей Юраш, сообщает «Гордон».

Религиозные организации должны отразить в названии свою принадлежность к иностранным религиозным объединениям в течение четырех месяцев после принятия соответствуюшего закона, из которых один уже прошел. Юраш пояснил, что по истечении этого срока их устав потеряет силу в части, касающейся названия. Таким образом, государство сможет самостоятельно назвать структуру.

20 декабря 2018 года в Верховной Раде был принят закон, согласно которому УПЦ МП должна будет изменить название и указать свою принадлежность к России. Закон предполагает, что религиозным организациям необходимо отражать в своем полном названии то, что они являются частью находящихся за пределами Украины религиозных объединений.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года Православной церкви Украины (ПЦУ), в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!