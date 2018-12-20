Украинские депутаты поработали и устроили мордобой

112 Украина / YouTube

Депутаты Верховной Рады Украины в четверг, 20 декабря, проголосовали за принятие законопроекта №5309, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна будет изменить название и указать свою принадлежность к России. Об этом сообщает «Гордон».

За принятие законопроекта проголосовали 240 народных депутатов. В тексте документа говорится, что религиозная организация «обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он был разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также с целью обеспечения общества полной и достоверной информацией.

После того, как спикер Рады Андрей Парубий объявил о принятии законопроекта, в сессионном зале украинского парламента завязалась драка. На опубликованном телеканалом «112 Украина» видеоролике видно, что депутат Юрий Береза накинулся на Нестора Шуфрича, который перед этим сорвал с трибуны парламента плакат с надписью «Агента Путина Медведчука — под суд».

Драку удалось прекратить, после чего парламентарии ушли на перерыв.

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