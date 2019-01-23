На Украине разгромили часовню канонической УПЦ

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Неизвестные разгромили часовню канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), расположенную рядом с поселком Дубровка в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Нападение произошло в ночь на 22 января. Информацию подтвердил протоиерей Барановского района Житомирской области Роман Клим. По его словам, полиция зафиксировала ущерб и возбудила дело. На опубликованном очевидцами видео заметны следы разрушений. В здании часовни выбиты окна, разбиты и выброшены иконы.

Ранее в январе сообщалось, что в селе Ворсовка, также расположенном в Житомирской области, группой неизвестных был захвачен храм УПЦ МП.

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15 декабря 2018 года в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ). В нее вошли преимущественно представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП.

Возглавил организацию митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП, который заявлял, что «захвата храмов» со стороны новообразованной церковной структуры не будет и прихожанам каждого прихода необходимо будет самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав ПЦУ.

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