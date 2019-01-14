Радикалы ворвались в храм канонической УПЦ и захватили его

В Житомирской области Украины захвачен храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Ворсовка. Об этом сообщил в своем Facebook протоиерей Павел Линник.

По его словам, захват произвела группа неизвестных, которая угрожала прихожанам и священникам храма. Ее действия координировали председатель Малинской ячейки Всеукраинского объединения «Свобода» (радикально-националистическая политическая партия) и сельского главы.

«Вот как строится Стамбульский патриархат на Украине, делайте выводы», — подытожил Линник.

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15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. В нее вошли преимущественно представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП.

Ранее Епифаний заявлял, что «захвата храмов» со стороны новообразованной церковной структуры не будет, и прихожанам каждого прихода необходимо будет самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав ПЦУ.

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