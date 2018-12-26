Константинопольский патриарх получит резиденцию Януковича

Константинопольский патриарх Варфоломей по договору с президентом Украины Петром Порошенко получит 10 монастырей на территории страны, в их числе Межигорский Спасо-Преображенский монастырь, где находится бывшая резиденция Виктора Януковича. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на свои источники.

Объекты были упомянуты в соглашении, которое подписали Порошенко и патриарх Варфоломей в Стамбуле 3 ноября. Вопрос передачи находится на контроле у бывшего замглавы администрации президента, советника Порошенко Ростислава Павленко.

«Вести» сообщают, что речь идет не только о монастырях, но и о «десятках храмов» по всей стране. Среди них объекты, принадлежащие как Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), так и новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей прокомментировал слова Владимира Путина о взятке за предоставление автокефалии украинской церкви. Патриарх пошутил, что денег он не брал, зато Порошенко прислал ему много шоколадок.

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный Порошенко и Варфоломеем. На нем была создана новая поместная Православная церковь Украины, которую возглавил представитель одной из раскольнических церквей и куда вошли преимущественно члены неканонических религиозных организаций.

УПЦ МП отказалась от участия в мероприятии и не признала его итогов. В Русской православной церкви назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.

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