Вселенский патриарх рассказал о цене за автокефалию для украинской церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей рассказал пришедшим на традиционные колядки детям о цене за автокефалию для украинской церкви. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на видеозапись встречи, распространенную патриархией.

Варфоломей объяснил, что, вопреки обвинениям, президент Украины Петр Порошенко отплатил ему за это не деньгами, а конфетами и шоколадом со своей фабрики. Патриарх добавил, что ему прислали «много пакетов» со сладостями, которые он раздал.

«Остались два последних [пакета]. Я их открою и буду бросать, а кто поймает — герой», — сказал он, после чего бросил конфеты детям.

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15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. Нам нем была создана новая поместная Православная церковь Украины, которую возглавил представитель одной из раскольнических церквей и куда вошли преимущественно члены неканонических религиозных организаций.

Каноническая Украинская православная церковь отказалась от участия в мероприятии и не признала его итогов. В Русской православной церкви назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.

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