В новую украинскую церковь перешли 204 прихода

В новую Православную церковь Украины (ПЦУ) за полтора месяца перешли 204 прихода. Об этом изданию РБК-Украина сообщила представитель Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Завершился процесс создания независимой православной церкви на Украине. Уже сегодня за полтора месяца в украинскую православную церковь перешли около 204 приходов», — рассказала Луценко. Она уверена, что до конца 2019 года в новую церковь из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перейдут «тысячи приходов, тысячи прихожан».

По данным сайта УПЦ МП, на декабрь 2018 года в ее структуре состояло 12 092 прихода на территории Украины.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года ПЦУ, в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

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