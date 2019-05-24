Православная церковь Украины снова раскололась

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) не смог убедить почетного патриарха Филарета (Денисенко), что его Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) больше не существует. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний, передает «Интерфакс-Украина».

Материалы по теме Игры патриархов РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?

По его словам, все участники Синода пытались убедить Филарета, что созданной им структуры юридически и фактически не существует, поскольку она легла в основу ПЦУ. Однако почетный патриарх засвидетельствовал на заседании, что регистрация УПЦ КП не аннулирована.

«Все увидели, что патриарх Филарет, к сожалению, остается уверенным в своих мыслях», — подчеркнул Епифаний. Он добавил, что данную точку зрения не разделяют клирики и население Украины, и «двоевластия в церкви как такового нет».

Ранее 24 мая сообщалось, что Филарет единственный из всех участников Синода не подписал соглашение о верности уставу ПЦУ. Он раскритиковал условия томоса об автокефалии и заявил, что его церковь не станет их выполнять. Епифания же он назвал ставленником Москвы.

В апреле клирики ПЦУ также заявляли, что условия предоставленного томоса противоречат изначальным договоренностям с Вселенским патриархатом, и Константинополь обманул их. В частности, претензии касались статуса Филарета.

Материалы по теме «Порешить этих тварей на месте!» Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. В состав структуры вошли преимущественно представители раскольнических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен соратник Филарета митрополит Епифаний.

Церковь получила томос об автокефалии в начале января 2019 года, однако большинство поместных православных церквей так и не признали ПЦУ. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), ранее считавшаяся единственной канонической на Украине, не участвовала в Объединительном соборе и отказалась признавать ее итоги. После этого на нее начались гонения, в частности, нападения радикалов на храмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!