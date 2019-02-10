Русский монастырь на Афоне прогнал епископа новой украинской церкви

Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, отказался пускать епископа неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Павла Юристого в обитель на Святой горе. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Источники агентства в РПЦ пояснили, что настоятель закрыл ворота перед представителями ПЦУ и не позволил им приложиться к мощам. Свой поступок он объяснил непризнанием новой украинской церкви.

8 февраля сообщалось, что условия томоса об автокефалии ПЦУ стали препятствием для передачи ей часовни, расположенной на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» — выданный Константинополем документ позволяет создавать и содержать приходы исключительно на территории Украины. По утверждению СМИ, перевести ее под юрисдикцию ПЦУ решили по политическим соображениям.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года ПЦУ, в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата. В ПЦУ заверяли, что не станут никого принуждать перейти под ее юрисдикцию, однако участились случаи нападения радикалов на служителей УПЦ МП. Зачастую действия захватчиков проходили при потворстве полиции.

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

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